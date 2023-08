Schon der Atemalkoholtest schlug bei dem Angeklagten positiv an. Den Hinweis der Beamten, das Auto besser stehen zu lassen, soll der 35-Jährige jedoch missachtet haben (Symbolbild).

Gerichtsbericht: Wer nicht hören will, muss zu Fuß gehen

Sondershausen. Wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich ein 35-jähriger Sondershäuser vor Gericht verantworten. Den Hinweis der Polizei ignorierte er.

Vor dem Amtsgericht hatte sich jetzt ein 35-jähriger Sondershäuser wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten. Gegen den Strafbefehl hatte der Mitarbeiter im Reinigungsdienst Einspruch eingelegt, sodass man sich im Gerichtssaal mit dem Vorwurf auseinander zu setzen hatte.

Der besagte Abend, an dem der Mann betrunken Auto gefahren sein soll, habe in der Wohnung der damaligen Freundin des Angeklagten begonnen. Hier soll es zwischen dem Paar zu einem lautstarken Streit gekommen sein, sodass die Polizei verständigt wurde. Die Beamten hätten vor Ort geschlichtet und bei dem Mann einen Atemalkoholtest durchgeführt. Sie sollen ihn der Wohnung verwiesen und gleichzeitig darauf hingewiesen haben, dass sich der Beschuldigte bloß nicht hinters Steuer setzen sollte.

Doch nur einen Augenblick später, nachdem die Beamten das Gespräch mit der Frau beendet hatten, war das Auto des Mannes verschwunden. Die Polizisten machten sich auf die Suche und fanden den 35-Jährigen zirka eine Stunde später mit einem Bier in der Hand an einer Tankstelle. Eine Blutentnahme im Krankenhaus erbrachte einen Wert von 1,51 Promille. Dass gar nicht er, sondern ein Kumpel gefahren sei, erwies sich während der Ermittlungen als unwahre Aussage. Den Kumpel mussten die Beamten noch am selben Abend aus dem Schlaf klingeln. Auch die spätere Behauptung, eine Arbeitskollegin sei gefahren, hat sich während der Vernehmung als falsch herausgestellt.

Der Beschuldigte beschränkte schließlich während der Verhandlung seinen Einspruch auf die Rechtsfolge und räumte die Tat an sich ein. Seinen Führerschein, der schon seit jener Nacht im Februar eingezogen wurde, sieht er frühestens Anfang 2024 wieder. Zudem muss er eine Geldstrafe in Höhe von 45 Tagessätzen à 40 Euro zahlen.