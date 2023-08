Germanen, Römer und historisches Handwerk beim Funkenburgfest in Westgreußen

Westgreußen. Am 19. und 20. August wird zum Funkenburgfest auf das Gelände des archäologischen Freilichtmuseums bei Westgreußen eingeladen.

Zum traditionellen Funkenburgfest wird am 19. und 20. August auf das Gelände des archäologischen Freilichtmuseums bei Westgreußen eingeladen. „Wir bereiten uns schon das ganze Jahr darauf vor. Nach dem Funkenburgfest ist vor dem Funkenburgfest“, sagt Elgina Müller, Leiterin der Anlage. So gehöre die Veranstaltung mit zu den Höhepunkten des Jahres. Und den Besuchern werde am Samstag, dem 19. August, von 11 bis 18 Uhr sowie Sonntag, dem 20. August, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr, so einiges geboten.

Germanen- und Römer-Darsteller zeigen historisches Handwerk

So würden sich an besagtem Wochenende zu den Germanen-Darstellern, die hier über das Jahr verteilt gleich zu mehreren Veranstaltungen anreisen, eine Gruppe Römer-Darsteller in entsprechenden historischen Gewändern gesellen. Von Letzteren sei auf jeden Fall eine Schauvorführung geplant, weiß Müller. Zudem würden sowohl die Germanen- als auch Römer-Darsteller Handwerk aus längst vergangenen Zeiten präsentieren. Gleiches gelte für eine Modenschau, an der sich alle Darsteller beteiligen würden.

Zum Funkenburgfest gehöre auch ein Markt auf dem Gelände der Vorburg, zudem sich verschiedene Händler angekündigt hätten. In diesem Jahr seien das unter anderem eine Töpferin, Imkerei, ein Korbmacher, Schmied sowie ein Händler, der Kräuter und Pflanzen feil bietet. Und zum Auftakt am 19. August werde noch ein Besenbinder sein Handwerk und seine Produkte präsentieren. Dazu zähle aber auch ein Bronzegießer, dem man bei der Arbeit über die Schuler schauen könne. Speziell für die kleinen Besucher habe man eine Bastelstraße geplant. „Ich denke, wir haben ein gutes Programm“, ist Elgina Müller überzeugt.

Auch bezüglich der Verpflegung der Besucher habe man sich im Vorfeld Gedanken gemacht. „Die Lehmöfen werden wieder angeheizt“, kündigte die Funkenburgleiterin an. So solle es unter anderem Funkenburgfladen und Zuckerkuchen frisch aus dem Ofen geben „und wir werden auch ein paar Brötchen machen“. Darüber hinaus gebe es Leckeres vom Grill und eine Suppe. Letztere „standesgemäß im Kessel über offenem Feuer gekocht“, wie Müller verriet.

Die Leiterin der Anlage – bei der Funkenburg handelt es sich um die deutschlandweit einmalige Rekonstruktion einer germanischen Siedlung – hofft nun auf schönes Wetter zum Funkenburgfest. „Es muss trocken bleiben, dann ist alles schick“, sagt sie abschließend.