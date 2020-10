Gerüste fallen an der Rathausfassade in Sondershausen

So wie Baumeister Scheppig sie vor mehr 150 Jahren entwarf, wird die Fassade am Sondershäuser Rathaus noch in dieser Woche wieder zu sehen sein. Das Gerüst, von dem aus die historische Hauswand während der vergangenen Monate saniert wurde, werde jetzt abgebaut, verspricht Bauleiter Karsten Schmidt. Am Dienstag wird im Innenhof unter dem Foliendach abgerüstet.

Künftig erscheint Ansicht des Rathauses vom Marktplatz her wieder in perfekter Symmetrie, wie sie dem klassizistischen Original entspricht. Dafür wurden Fenster in die ursprüngliche Position versetzt. Dass hinter einer der Scheiben in der ersten Etage direkt das Natursteinmauerwerk der Gewölbedecke vom wieder freigelegten uralten Kuppelsaal angrenzt, fällt von außen nicht auf. Die Steine sind geschwärzt, davor spiegelt sich das Licht von außen im Glas. Ihren Blickfang erhält vielleicht schon heute die Fassade an der Hauptstraße zurück: Das Stadtwappen, das dort in einer hölzernen Nachbildung hing, soll dort wieder in voller Farbenpracht prangen. Dafür kam es vergangene Woche zur Kur in die Werkstatt eines einheimischen Malermeisters.

Wärme von unten: Die Räume werden mit Fußbodenheizung ausgestattet. Foto: Henning Most

Ganz neu sind die drei Farbvarianten zwischen Grau und Gelblichweiß, die sich auf den verschiedenen Elementen der Fassade abwechseln. „Exakte Vorgaben für die Farbgebung am klassizistischen Original gibt es nicht. Wir haben uns nur an Abbildungen orientiert“, erklärt Schmidt. Dabei lieferte der offenbar nachträglich wenig veränderte Portikus zum Markt gute Anhaltspunkte. Der Balkonvorbau ist jetzt noch unsaniert. Er wird erst später erneuert, wenn die Fassade komplett fertig ist. Die komplette Erdgeschosswand muss von außen noch gestrichen werden. Zuvor soll der Natursteinsockel erneuert werden. Komplett neu gemalert werden muss außerdem noch die Fassade des jetzt ins Rathausensemble integrierten ehemaligen Reihenhauses an der Burgstraße. Damit es den Anschein eines eigenständigen Gebäudes behält, soll es eine andere Farbe als das ursprüngliche Rathaus bekommen. Schmidt und die Denkmalpflege favorisieren einen rötlichen Ton, der dem am gegenüberliegenden Haus zum Goldenen Schwan ähnelt.

Innen sind inzwischen die Geschossebenen aller Gebäudeteile so angeglichen, dass jeder Raum auf einer Etage ohne Barrieren erreichbar ist. Eine Ausnahme gibt es: Das Büro vom Hauptamtsleiter behält am Eingang eine Stufe. „Darunter liegt das Saalgewölbe, daran konnten wir in der Höhe nichts anpassen“, erklärt der Bauleiter. Ein winziges Treppchen innerhalb seines Refugiums muss außerdem der Bürgermeister überwinden, wenn er an seinem Schreibtisch Platz nehmen will. Hätte man das Podest im Chefbüro eingeebnet, wäre das Stadtoberhaupt des Ausblickes vom Schreibtisch durch die Fenster zum Marktplatz beraubt worden. Die nämlich lägen dann viel zu hoch.

Mindestens 600 Quadratmeter, also knapp zwei Drittel der nutzbaren Fläche im sanierten Rathaus, will Schmidt schon mit Fußbodenheizung ausgerüstet haben, wenn die Fernwärmeanlage in den ersten Novembertagen hochgefahren werde. Demnächst werde Estrich in allen Etagen gegossen. Alle Maurer- und Natursteinarbeiten sollen bis Jahresende beendet sein. „Ich will mit dem Auftragnehmer noch vor Weihnachten Rechnung legen, damit wir von der niedrigeren Mehrwertsteuer etwas haben“, stellt Schmidt klar. Rund vier Millionen Euro seien bislang im Rathaus verbaut. Vor der geplanten Fertigstellung im Sommer müssten noch einmal Aufträge von gut einer Million für den Innenausbau vergeben werden.