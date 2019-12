Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geschenke liebevoll eingepackt

Jedes Jahr eine Woche vor Heilig Abend rücken ehrenamtliche Mitarbeiterinnen des Familienzentrum Düne mit Geschenkpapier und reichlich Schleifen in der Galerie am Schlossberg in Sondershausen an. Dort kann jeder sein Weihnachtsgeschenk liebevoll einpacken lassen. Das nutzten auch Leo und seine Mutter Katharina Reiss aus Großfurra. Sie sind dafür extra in die Stadt gefahren, um ein Geschenk für Oma Ramona einpacken zu lassen. Was das ist, hat Leo natürlich nicht verraten. Kerstin Friedrich und Petra May (von links) von der Düne haben so seit Montag allerhand zu tun. Der Service ist kostenlos, es wird lediglich um einen kleinen Obolus gebeten. Der Erlös kommt dem Weihnachtsmann-Büro in Himmelsberg zugute, in dem umfangreiche Sanierungsarbeiten notwendig sind. Täglich von 13 bis 19 Uhr sowie am 24. Dezember von 9 bis 13 Uhr ist der Einpackservice in der Galerie noch anzutreffen. Dabei handelt es sich um ein gemeinsames Projekt der Galerie am Schlossberg und dem Familienzentrum „Düne“.