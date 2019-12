Geschenke und Gesundheit

Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt? Manche erledigen das ja erst auf dem sprichwörtlichen letzten Pfiff. Die Geschäfte haben ja auch Heilig Abend lange genug geöffnet. Vom so genannten Wichteln wieder abgekommen, sind es dieses Jahr wieder ein paar Geschenke mehr, mit denen ich lieben Menschen eine Freude bereiten möchte. Es sind keine großen Sachen, aber auch Kleinigkeiten – bewusst ausgesucht – kommen gut an. Ich habe die Mittagspause genutzt, um in der Sondershäuser Tourist-Information die restlichen Weihnachtsgeschenke zu erwerben. Fündig wurde ich auch am Sonntag beim dienstlichen Gang über den Sondershäuser Weihnachtsmarkt. Ansonsten ist es ganz hilfreich, auch schon im Sommer oder Herbst die Augen nach etwas Passendem offen zu halten. In diesem Jahr sind es in erster Linie Erzeugnisse aus der Region, die am 24. unterm Tannenbaum liegen. Als Mitbringsel zu anderen feierlichen Anlässen haben die sich schon bewährt. Das Wichtigste – man kann es leider nicht verschenken, nur von Herzen wünschen – ist aber nach wie vor, dass alle gesund bleiben. In diesem Sinne wünschen die Kollegen der Sondershäuser Lokalredaktion Ihnen, liebe Leser, ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest.