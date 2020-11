Geschichtenkalender muss ausfallen

Wie so vieles in diesem Jahr muss auch der traditionelle „Geschichtenadventskalender“ in Bad Frankenhausen wegen Corona ausfallen. Das teilten das Regionalmuseum und die Kirchgemeinde mit. Es sei zwar alles vorbereitet – doch das Museum bleibt auch im Dezember geschlossen. Und wegen der strengen Vorschriften zur Begrenzung der Personenzahl in geschlossenen Räumen sei das Ausweichen in andere Räumlichkeiten nicht praktikabel.