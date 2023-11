Geschichtlicher Rundgang durch Sondershausen

Sondershausen. Auf den Spuren höfischer Historie können Interessierte zum nächsten Stadtrundgang in Sondershausen wandeln.

Einen geschichtlicher Rundgang zur Entstehung der Stadt Sondershausen bietet Gästeführerin Roselinde Wilzer am Sonntag, 19. November, an. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr die Stadtinformation. Die Teilnehmer des Stadtrundgangs erwartet eine abwechslungsreiche Führung mit vielen geschichtlichen Fakten während der Tour durch Sondershausens Innenstadt. Auf den Spuren städtischer und höfischer Historie lässt sich bei dem Rundgang durch die Altstadt mit ihrer Stadtkirche Sankt Trinitatis wandeln und herausfinden, woher Sondershausens Name stammt. Anmeldung zum Stadtrundgang erfolgt in der Stadtinformation Sondershausen, Telefon unter 03632/62 28 22 oder per E-Mail an stadtinfo@sondershausen.de. Kosten: 7 Euro für Erwachsene und 5 Euro ermäßigt.