Mühlhausen. In Corona-Zeiten gestaltete sich die Übergabe der Gesellenbriefe in der Kreishandwerkerschaft Unstrut-Hainich-Kyffhäuser fast kontaktlos.

Gesellenfreisprechung in Mühlhausen ohne Sekt und Blumen

Ohne Sekt und Blumen sind am Samstag in Mühlhausen Zeugnisse an zwei frischgebackene Handwerksgesellen übergeben worden. Trotz abgesagter Freisprechungsfeier hatte sich Kreishandwerksmeister Roland Reichenbach am Vormittag vor dem Audimax der Beruflichen Schulen postiert. Dort überreichte er an Robert Lindenzweig aus Sonderhausen und Maurice Bergmann aus Bad Langensalza deren Zeugnisse.

Beide hatte die kurzfristige Absage nicht rechtzeitig erreicht. Alle anderen Gesellen bekommen ihre Zeugnisse zu einem späteren Zeitpunkt. Nach Aussage von Roland Reichenbach liegen sie in der Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft bereit. Geselle bleibt seiner Firma treu Seine kleine Familie hatte Robert Lindenzweig mitgebracht. Der 20-Jährige hat nun den Gesellenbrief in der Fachrichtung Metallbau- Konstruktionstechnik in der Hand. Besonders stolz war die vierjährige Tochter Cataleya, die ihrem Vater das Zeugnis überreichen durfte. Der frischgebackene Geselle ist bereits von seinem Ausbildungsbetrieb, Firma Stahl- und Metallbau Lien in Sondershausen, übernommen worden. Wie sein Vater bleibe er der Baubranche treu, sagte Robert Lindenzweig. Die Freisprechungsfeier führte ihn das erste Mal, wenn auch nur kurz, zu den Beruflichen Schulen den beanchbarten Unstrut-Hainich-Kreis. Seine komplette Schulausbildung hatte er dagegen in Erfurt absolviert. Nach zweieinhalb beziehungsweise dreieinhalb Jahren Ausbildung haben insgesamt 23 Männer aus dem Unstrut-Hanisch-Kreis und dem Kyffhäuserkreis die Prüfungen geschafft. Von ihnen ist fast jeder Dritte (7) künftig als Kfz-Mechatroniker tätig. Neue Gesellen gibt es in beiden Kreisen auch in den Berufen eines Anlagenmechanikers (2), Elektronikers (5), im Hochbau (1) und als Metallbauer (6). Als Jahrgangsbeste wären die Kfz-Mechatroniker Tom Buchmann aus Sondershausen und Sebastian Salomon aus Roßleben sowie Metallbauer Tom Kastner aus Reiser ausgezeichnet worden, berichtete Roland Reichenbach. Im Handwerk geht es bei den Ausbildungszahlen wieder aufwärts, sagte Reichenbach. So gebe es im Bereich Sanitär- und Heizungsbau erstmals wieder zwei Schulklassen. Gesucht würden aber weiterhin Mechatroniker, Anlagenmechaniker und Elektrotechniker.