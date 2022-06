Gesperrte Brücken und Straßen im Kyffhäuserkreis

Die Urbachbrücke in Ebeleben ist seit Monaten wegen Bauarbeiten gesperrt.

Kyffhäuserkreis. Aufgrund von Bauarbeiten kommt es vielerorts zu Verkehrsbehinderungen und Straßensperrungen im Kyffhäuserlandkreis.

An diesen Stellen im Landkreis müssen Fahrer mit Verkehrsbehinderungen rechnen:

Am Jungfernstieg in Bad Frankenhausen werden bis zum 20. Juli Kabel verlegt. Die Zufahrt aus Richtung Kantor-Bischhoff-Platz ist nicht möglich. Zeitgleich werden Arbeiten im Gehweg im Kreuzungsbereiche Kantor-Bischhoff-Platz/Kyffhäuserstraße bis zum Jungfernstieg durchgeführt.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Clingen ist der Neusiedlerhof gesperrt. Die Bauarbeiten erfolgen in Abschnitten, der erste Bauabschnitt ist ab Brunnenstraße. Die Arbeiten finden voraussichtlich bis zum 4. November statt

In Rottleben wird die Bachbrücke neu gebaut. Es gibt eine Umfahrung mit Ampelregelung.

In Ichstedt wird die Uderslebener Straße bis 20. Dezember ausgebaut. Im zweiten Bauabschnitt wird ab Kreuzung Siedlung 4 bis zur Brücke gearbeitet.

Wegen Bauarbeiten in Artern ist die Sangerhäuser Straße in Richtung Sangerhausen voll gesperrt.

Die Brücke der K2 zwischen Bliederstedt und Otterstedt wird saniert und ist bis 31. August gesperrt. Umleitung über Wasserthaleben und Großenehrich und umgekehrt.

In Seega wird die Ortsentwässerung erneuert. Die Hauptstraße/Zur Arnsburg ist ab der Fleischerei Hörchner bis zur Zufahrt Hirtenstraße ist für den Verkehr voll gesperrt. Ebenso ist die Hirtenstraße weiterhin gesperrt. Die Maßnahme dauert bis 30. Juni.

Unter Vollsperrung laufen die Arbeiten an der Urbachbrücke in der Rathausstraße in Ebeleben.



Ab 27. Juni kann es in Greußen, B4, Nordhäuser und Lindenstraße, zu Verzögerungen kommen, wegen Baumaßnahmen mit halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung.

Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis