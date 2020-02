Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gespräch mit Citymanagerin

Mit dem Thema Citymanagement beschäftigt sich der CDU Ortsverein Bad Frankenhausen am Dienstag, 3. März. Die Belebung der Innenstädte sei für die Kommunen nicht nur im Kyffhäuserkreis ein herausforderndes Thema. Das Berufsbild des Citymanagers solle sich dieser Aufgabe widmen. Auch in Bad Frankenhausen habe die Kur- und Tourismus GmbH der Stadt zum 1. Februar eine Citymanagerin eingestellt. Zum Gespräch ins Kinder- und Jugendzentrum Domizil am 3. März, 18.30 Uhr hat die CDU André Neumann, CDU-Oberbürgermeister der Stadt Altenburg, und die dortige Citymanagerin eingeladen, die berichten, was sich durch und mit der Arbeit der Citymanagerin verändert habe.