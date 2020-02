Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gespräch über die Feuerwehr

Die Feuerwehr steht im Mittelpunkt des nächsten Montagsgesprächs in der Ländlichen Heimvolkshochschule Kloster Donndorf. Am 2. März, 19.30 Uhr, referiert Lars Oschmann, der Verbandsvorsitzender des Thüringer Feuerwehrverbands, zum Thema „Alarm! Stirbt die Feuerwehr aus?“. Das teilt Helfried Maas, Pfarrer an der Ländlichen Heimvolkshochschule Kloster Donndorf, mit. Der Eintritt ist frei, um eine Spende zur Unterstützung der Bildungsarbeit an der Heimvolkshochschule wird gebeten.