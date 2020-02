Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gespräch über Thüringer Politik

Zu einem Dialog, wie es jetzt in Thüringen weiter gehen könnte, lädt die SPD Kyffhäuserkreis ein. Der 5. Februar sei ein Dammbruch und ein Anschlag auf die Demokratie gewesen. CDU und FDP hätten sich mit der AfD gemein gemacht und gemeinsam einem Ministerpräsidenten gewählt. Darüber, was in den letzten Tagen passiert ist und wie es jetzt weiter gehen könnte, möchten die Sondershäuser Landtagsabgeordnete und Vizepräsidentin, Dorothea Marx, die stellvertretende Landesvorsitzende, Antje Hochwind-Schneider und der Landesvorsitzenden der SPD Thüringen, Wolfgang Tiefensee, mit den Bürgern reden am Donnerstag, 27. Februar, um 18 Uhr im Bürgerzentrum Cruciskirche.