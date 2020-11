Gespräche über Zukunft des Greußener Windparks laufen

An der B4 bei Greußen - Richtung Erfurt - gibt es mehrere Windkraftanlagen. Der Windpark I in Greußen soll sich in der Zukunft verändern.

„Der Standort in Greußen wird sich verändern“, kündigt René Hartnauer (SPD), Bürgermeister von Greußen für den sogenannten Windpark I an. Dieser befindet sich in unmittelbarer Nähe und besteht aus 13 Anlagen, die sei 2006 in Betrieb genommen worden sind. Dazu kommen noch zwei Rotoren, die vor etwa vier Jahren ans Netz gingen. Grundsätzlich sei es so, dass diese nach 20 Jahren – solange würde die Förderung über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) laufen – zurückgebaut werden können. Der Windparkbetreiber für die Anlagen in Greußen ist der Energiedienstleister Boreas.