Gesprächsrunde in Sondershausen zu Kreiselbau und Bergbad

Sondershausen. Die Bürgerinitiative Nubi bietet Bürgern eine Gesprächsrunde über aktuelle Themen in Sondershausen.

Zu einer Gesprächsrunde lädt am Dienstag, 9. Mai, die Neue Unabhängige Bürgerinitiative (Nubi) alle Mitglieder und interessierte Bürger in den Vereinsraum in der Carl-Schroeder-Straße 10 ein. Im Vorfeld der kommenden Stadtratssitzung sollen verschiedene Themen besprochen werden wie der geplante Bau des Kreisverkehrs in der Puschkin-Promenade, die neue Benutzer- und Entgeltordnung für Bergbad und das Freibad in Großfurra, kündigt der Vorstand der Nubi an. Weitere Diskussionspunkte seien die vorgesehene Richtlinie über die Verleihung der Ehrenbürgerschaft, der Ehrengabe und des Ehrenamtspreises der Stadt Sondershausen. In der Runde könnte auch Hinweise zu Problemen gegeben werden.