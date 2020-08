„Gestört aber geil“ mit Konzert auf Bebraer Teichen

Sondershausen. Erfurter DJs mit nordthüringer Wurzeln laden zum Heimspiel am 4. September nach Sondershausen ein.

Das Erfurter DJ-Duo „Gestört aber geil“ mit den nordthüringer Wurzeln gibt am Freitag, 4. September, ein Konzert auf den Bebraer Teichen. Laut einer Mitteilung der Sondershäuser Stadtverwaltung werden die DJs dabei auf einer schwimmenden Bühne auflegen und die Besucher können mit Abstand auf den Liegewiesen das Konzert verfolgen.

Natürlich greifen auch bei diesem Konzert die Maßnahmen zum Schutz vor Corona. Das Veranstaltungsgelände ist in einzelne Parzellen aufgeteilt. In diesen Parzellen dürfen sich maximal fünf Personen aus höchstens zwei befreundeten Haushalten befinden.

Jeder Zuschauer muss sich seine eigenen Sitzmöglichkeiten mitbringen. Ebenfalls darf sich jeder Zuschauer selbst mit Essen und Getränken versorgen.

Zur Einhaltung des Infektionsschutzkonzeptes startet der Einlass bereits ab 16 Uhr. Es wird um gegenseitige Rücksichtnahme und Einhaltung des Mindestabstandes sowie das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes in der Warteschlange, auf dem Weg zu den zugewiesenen Parzellen auf den Liegewiesen gebeten, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Während sich die Zuschauer an ihrem Sitzplatz befinden, dürfen sie ihre Mund-Nasen-Bedeckung ablegen.

Der Kartenvorverkauf findet ausschließlich über die Tourist-Information Sondershausen statt. Karten sind zum Preis von 14,90 Euro, 19,90 Euro und 24,90 Euro erhältlich.