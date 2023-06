Getränkenachschub für den Storchennachwuchs

Bretleben. Unser Leser Roland Fischer hielt mit der Kamera wieder großartige Aufnahmen vom Storchennest in Bretleben fest.

Drei gierige Schnäbel recken sich in Bretleben dem Altstorch entgegen, der gerade mit einer frischen Ladung Getränkenachschub zum Nest über der Brücke zurückgekehrt ist. Dieser großartige Schnappschuss gelang unserem Leser Roland Fischer aus Sondershausen, der sich am 21. Juni wie schon im Vorjahr am Bretlebener Storchennest wieder mal auf die Lauer legte. „Den drei jungen Störchen geht es prächtig!“, schreibt er zu seinem Foto, das bei 32 Grad Celsius im Schatten entstand, „Vater Storch war mal schnell Wasser holen, wie auf den Fotos zu sehen ist.“