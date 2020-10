Gewerbegebietsfest in Sondershausen fällt aus

Zum Gewerbegebietsfest gibt es auch immer einen Trödelmarkt in Sondershausen. In diesem Jahr fällt das Fest aus.

Die 25. Auflage des Gewerbegebietsfests in der Sondershäuser Schachtstraße fällt aus. Ursprünglich sollte es am kommenden Wochenende stattfinden. Aber das Infektionsschutzgesetz lässt keine Großveranstaltung zu. Im kommenden Jahr soll das Fest nachgeholt werden. Als kleinen Ausgleich wird die Stadt einen Antiktrödelmarkt am Samstag, 10. Oktober, veranstalten, kündigte die Marktmeisterin an. Von 8 bis 14 Uhr wird dieser auf dem Marktplatz stattfinden.