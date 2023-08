Gewitterfront hinterlässt Spuren im Kyffhäuserkreis

Mehrere Unwetter zogen am Montag und in der Nacht zu Dienstag über den Kreis, sorgten für überlaufende Gullys und hinterließen umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller. In Bretleben war der Gully mit der Aufnahme der Wassermassen sichtlich überfordert.

Kyffhäuserkreis. Heftige Regenschauer und die letzte Gewitterfront sorgten für zahlreiche Einsätze der Feuerwehren in einigen Orten des Kyffhäuserkreises.

Das schwül-warme Hochsommerwetter hatte am Montagabend Wind, schwere Gewitter und Starkregen im Gepäck, der sich am Montagabend auch über der Kyffhäuserregion ergoss. In der Stadt An der Schmücke standen erneut Straßen und Wege unter Wasser, in Bad Frankenhausen hielten gleich mehrere Bäume der Windlast nicht stand, und auch in anderen Teilen des Kreises war es für die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren eine unruhige Nacht.

In der Stadtverwaltung der Stadt An der Schmücke im Heldrunger Ortsteil Bahnhof holten sich die Mitarbeiter nasse Füße, als der Parkplatz vor dem Haus voll lief und das Wasser durch die Eingangstür drückte. Foto: Celine Reinhardt

Die begann nach den Worten von Stadtbrandmeister Jens Fischer für die freiwilligen Helfer in Bad Frankenhausen um 22.04 Uhr und erstreckte sich über dreieinhalb Stunden. So waren Gefahren durch umstürzende Bäume am Altstädter Markt, in der Dr.-Graef-, Karl-Apel-, Geschwister-Scholl-, Nordhäuser- und Karnstedtstraße zu beseitigen und ein verstopftes Wipperwehr zu reinigen. „In der Dr.-Graef-Straße wurde auch der Treppenaufgang eines Viergeschossers leergepumpt, der voll Wasser gelaufen war“, berichtet Jens Fischer. Überflutet war auch wieder die B85 im Bereich der Berufsschulen. Dort leiteten die Feuerwehrleute den Verkehr um. Insgesamt waren 44 Kameraden aus Bad Frankenhausen, Seehausen und Esperstedt im Einsatz.

Heldrungen nach Wasserhose in der Nacht erneut betroffen

In der Stadt An der Schmücke mussten die Feuerwehrleute nach der Wasserhose vom Nachmittag mit Starkregen und Hagel gegen 22.30 Uhr erneut ausrücken. So waren in der Heidelbergstraße im Heldrunger Ortsteil Braunsroda sowie in der Straße der RTS im Ortsteil Bahnhof Gullydeckel zu ziehen, verstopfte Straßeneinläufe zu reinigen und die Straßen von Schlamm, Geröll und Kies zu befreien, der aus höheren Lagen ins Tal geschwemmt wurde. Und aus einer kleinen Stallung im Bereich Arternsches Tor war Wasser zu pumpen. Bereits am Nachmittag hatten Grundstücke rund um die Straße Arternsches Tor und Lange Straße unter Wasser gestanden und auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung im Ortsteil Bahnhof nasse Füße bekommen.

In Schönewerda zerstörten Hagelkörner von dieser Größe den Blumen- und Gemüsegarten einer Einwohnerin, als sie am Montagnachmittag auf den Boden prasselten. Foto: Monika Szuba

Auch aus dem Ortsteil Schönewerda der Stadt Roßleben-Wiehe erreichten Bilder von Hagelschäden die TA-Redaktion, wo in einem Garten die Hagelkörner Blumen- und Gemüsebeete zertrümmert hatten. Schuld daran ist Tief „Arend“. Während im Südosten Deutschlands subtropische Gewitterluft herrscht, zieht im Nordwesten trockene Nordatlantikluft herein. An der Schnittstelle dieser unterschiedlichen Luftströmungen kommt es zu den Unwettern mit Hagel, Starkregen und stürmischen Böen. Ausrücken mussten die Kameraden der Wehren Roßleben-Wiehes in der Montagnacht nicht, teilte Stadtbrandmeister Benjamin Voigt mit.

Mit Hochwasser nach dem gewaltigen Regenguss am Montagabend direkt an der Einfahrt zum Feuerwehrgelände hatten die Kameraden in der Robert-Koch-Straße in Greußen zu kämpfen. „In der Senke dort, in der auch der Bahnübergang liegt, war innerhalb kürzester Zeit die Fahrbahn überflutet“, berichtet Stadtbrandmeister Patrick Arnhold. Die Abflüsse hätten die Wassermengen nicht mehr aufnehmen können. Stattdessen pumpten die Feuerwehrleute das überschüssige Nass ab. Nach etwa eineinhalb Stunden sei die Riesenpfütze wieder trockengelegt gewesen.

Zahlreiche Bäume hielten heftigem Wind nicht stand

Während des nächtlichen Gewitters konnten die Fahrzeuge der Arterner Feuerwehr in der Fahrzeughalle stehen bleiben. Das Unwetter am Montagnachmittag führte laut Arterns Feuerwehrchef Peter Hauthal zu fünf Einsätzen, die insgesamt 16 Feuerwehrkameraden gestemmt haben. Zu technischen Hilfeleistungen wurde etwa an den Busbahnhof der Salinestadt gerufen oder nach Schönfeld zum Radweg. An beiden Einsatzorten hielten Bäume dem Wetter nicht stand. Auch nach Ritteburg rückten die Kräfte aus. Insgesamt hielt es sich mit dem Einsatzpensum in Grenzen, bilanzierte Hauthal.

In Ebeleben fiel ein Baum in der Uferstraße auf ein geparktes Fahrzeug und beschädigte es. „Außerdem waren wir zu drei Einsätzen, bei denen Kanaldeckel herausgespült worden sind“, erklärt Andreas Sorber, Kreisbrandmeister für den Bereich Ebeleben/Helbedündorf. Die drei Einsätze hätten sich auf die Rathausstraße in Ebeleben beschränkt.

In Helbedündorf blieb die Lage trotz heftiger Regengüsse und Gewittergrollens ruhig: „Bei uns gab es zum Glück keinen Einsatz“, hieß es von Ortsbrandmeister Oliver Schmidt auf Nachfrage unserer Redaktion.

Sondershausen blieb vom Unwetter nahezu komplett verschont. Schäden oder Feuerwehreinsätze wegen Regen und Sturm wurden nicht gemeldet.

Artern und auf der B85 zwischen Bad Frankenhausen und Kelbra in Sachsen-Anhalt knickten weitere Bäume um. In beiden Fällen wurde den Angaben zufolge niemand verletzt. Durch die Einsatzmaßnahmen an den jeweiligen Orten kam es demnach zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.