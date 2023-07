Brian Schmidt und seine Kollegen von der Firma Ludwig-Bauservice aus Kirchengel haben die statischen Probleme an der Giebelwand des Greußener Kindergartens behoben und bereiten bereits die Malerarbeiten vor.

Giebel am Greußener Kindergarten steht wieder sicher

Greußen. Gebäudeteil drohte der Einsturz nachdem sich Untergrund gesenkt hatte. Sicherungsarbeiten kosten 50.000 Euro

13 Spiralanker, eingegossen in einen mehr als einen halben Meter breiten Streifen Beton in der Geschossdecke, sichern jetzt den Ostgiebel vom Greußener Kindergarten. Damit seien die vor wenigen Monaten überraschend festgestellten statischen Probleme an dem Gebäudeteil behoben, wie Torsten Abicht (parteilos), der Bürgermeister der Landgemeinde Stadt Greußen, berichtet. Rund 50.000 Euro kosten die dringend notwendigen Sicherungsarbeiten. Der Stadtrat hat die Mittel als überplanmäßige Ausgabe bereits bewilligt.

Vor der Sanierung bestand nach Schilderung des Bürgermeisters die Gefahr, dass die Giebelwand einstürzt. Die Verbindungen zur Decke zwischen Erd- und Obergeschoss bestanden nicht mehr, die Außenmauer stand nahezu frei.

Entdeckt worden war das akute Problem mit der Statik am Kindergarten als dort Risse in Putz und Mauerwerk ausgebessert werden sollten. Als die Arbeiter dabei den Bereich unterhalb der Geschossdecke freigelegt hatten, wurde sichtbar, dass sich die Giebelwand bereits vom Gebäudekörper getrennt hatte. Es seien Ausbrüche in Decke und Außenmauer festgestellt worden, sagt Abicht weiter. Ein hinzugezogener Statiker habe dann der Landgemeinde nahegelegt, die Verbindung zwischen den Bauteilen komplett zu erneuern.

Schuld an Senkungen ist zunehmende Trockenheit

Entstanden seien die Schäden durch Senkungen im Untergrund des Gebäudes. So gibt der Bürgermeister die Einschätzung der Bauexperten, die den Greußener Kindergarten in Augenschein genommen hatten nachdem die Risse aufgetreten waren, wieder. Schuld daran, dass der Boden unter Teilen des Bauwerkes eingesunken ist, sei die zunehmende Trockenheit. Wasser hatte zuvor Spalten und Klüfte im Untergrund ausgefüllt. Nachdem der Wasserspiegel immer weiter gesunken war, seien die ausgetrockneten Hohlräume eingefallen und das Material darüber nachgerutscht.

Statt nur Risse zu verfüllen, entfernten die Bauarbeiter einen mehr als einen halben Meter breiten Streifen entlang der Giebelwand aus der Geschossdecke. Die Lücken wurden anschließend mit Beton ausgegossen, und in diesen schließlich durch die Außenmauer die 13 Sicherungsanker eingedübelt. Die eigentlichen Sicherungsarbeiten sind inzwischen abgeschlossen, die Stützen und Verschalungen für den Betonstreifen in der Decke wurden am Donnerstag entfernt. Nun bereiten die Mitarbeiter der Baufirma aus Kirchengel bereits die Putz- und Malerarbeiten vor. Diese könnten in etwa zwei bis drei Wochen abgeschlossen sein.

Zum Start des neuen Kindergartenjahrs nach den Sommerferien an den Schulen könne der während der Bauzeit über bereits mehr als einen Monat nicht mehr nutzbare Gruppenraum wieder bezogen werden, ist Abicht zuversichtlich.

„Die Bauarbeiten fielen zum Glück in die Ferienzeit, in der weniger Kinder die Einrichtung besuchen als zu anderen Zeiten im Jahr“, erklärt er. „Trotzdem war es für die Betreuer eine große Herausforderung, kurzfristig die täglichen Abläufe so anzupassen, dass sie auch ohne den vorübergehend nicht mehr zur Verfügung stehenden Raum funktionieren“, lobt Abicht das Kindergartenteam.