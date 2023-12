Giga Netz überlässt Glasfaserausbau in der Kyffhäuserregion dem Wettbewerber

Kyffhäuserkreis Insgesamt 16 von 28 Kommunen wollte das Unternehmen im Kreis ausbauen. Mancherorts haben sich Orte längst einen neuen Partner gesucht.

Nun ist es amtlich: Die Deutsche Giga Netz verabschiedet sich bis auf weiteres von ihren Glasfaserplänen im Kyffhäuserkreis! Das teilte Simone Gerrits vom Presseteam auf Nachfrage unserer Zeitung mit. In Kleinstädten und Landgemeinden des Kyffhäuserkreises, wo die Deutsche Giga Netz 2022 ihre Fühler ausstreckte, um einen Glasfaseranschluss bis ins Haus zu verlegen, machte in den letzten Monaten ein Wettbewerber von sich reden - die Telekom. Das Telekommunikationsunternehmen kündigte zuletzt an, den Menschen etwa in Artern, Bad Frankenhausen und Roßleben-Wiehe schnelles Internet bringen zu wollen. „Diese Entwicklungen stellen ein signifikantes unternehmerisches Risiko für unser Projekt dar“, hieß es von Gerrits weiter.

Giga Netz-Projekte im Kreis auf unbestimmte Zeit pausiert

Mit insgesamt 16 von 28 Kommunen im Kyffhäuserkreis seien in der Vergangenheit Kooperationsvereinbarungen zum Zweck des eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbaus geschlossen worden, sagte Danny Trodler zuletzt. Artern, Gehofen und Roßleben-Wiehe waren einige dieser Kommunen. Sechs dieser Kommunen fielen laut Trodler, Manager für regionale Kooperationen, aufgrund von Kostenexplosionen bereits am Jahresanfang heraus. Die „Ausbauvorhaben des Wettbewerbs in Artern, Roßleben-Wiehe und Bad Frankenhausen, die für 2024 geplant sind“, wie Gerrits konstatierte, waren nun das Zünglein an der Waage. Alle Ausbauprojekte im Kyffhäuserkreis lässt die Giga Netz nach eigenen Angaben vorübergehend pausieren. „Diese Pause bleibt bestehen, bis die Ausbauvorhaben in den genannten Kommunen überprüft und bestätigt sind und eine wirtschaftlich tragfähige Erschließung weiterhin möglich erscheint“, so die Sprecherin weiter.

Telekom kündigt Ausbau mit einem Aber an

In Roßleben-Wiehe ahnte man letzte Woche schon, worauf es mit der Giga Netz hinauslaufen würde. Mit dieser Vorahnung gaben die Stadträte Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD) Rückendeckung für einen neuen Weg: die Telekom wolle im Gemeindegebiet Glasfaser ausbauen, ohne statische Vorvermarktungsquote, die unbedingt erreicht werden muss. Für Roßleben-Wiehe hat das Vor-, aber auch Nachteile: Denn während die Giga Netz nicht nur die „Filetstücke“ der Landgemeinde, sondern auch kleine Ortsteile anschließen wollte, habe die Telekom bereits klar geäußert, dass sie nur die Ortschaften Roßleben, Bottendorf und Wiehe ans Glasfasernetz anschießen möchte. Kleine Orte, wie Garnbach, Donndorf oder Nausitz schauen vorerst weiter in die sprichwörtliche Röhre.

„Ich hoffe, dass die Telekom das durchzieht, was sie versprochen hat, und wir mit den anderen Ortsteilen in den geförderten Ausbau kommen“, sagte Roßleben-Wiehes Stadtchef Steffen Sauerbier (SPD), als er von der Entscheidung der Giga Netz erfuhr. Nach dem Telekommunikationsgesetz könnte jedes Branchenunternehmen den Ausbau in einer Gemeinde vornehmen. Die Verwaltung könne niemandem den Ausbau explizit untersagen, wies Sauerbier auf die rechtliche Situation hin. Dass die Deutsche Giga Netz Glasfaserleitungen in Straßen oder Gehwege legt, in denen bereits entsprechende Infrastruktur liegt, verneinte das Unternehmen. Weder an einem Überbau noch an einem parallelen Netz habe der Glasfaseranbieter Interesse.

Um den geförderten Ausbau im ländlichen Raum voranzutreiben, in denen sich für Unternehmen derzeit kein eigenwirtschaftlicher Ausbau lohnt, holt die Landgemeinde Roßleben-Wiehe nun die Thüringer Glasfasergesellschaft (TGG) mit ins Boot. „Wir wollen niemanden zurücklassen“, begründete Sauerbier die Entscheidung. Die TGG kümmert sich etwa um Fördermittelanträge zum Zwecke des weiteren Glasfaserausbaus. Laut Homepage der Gesellschaft sollen von der Förderung besonders Regionen profitieren, die beispielsweise nicht durch andere Telekommunikationsunternehmen eigenwirtschaftlich ans Netz der Zukunft angebunden werden. Dieses Ziel soll laut TGG in den nächsten fünf bis zehn Jahren umgesetzt werden.

Würden Kommunen selbst ihr Glasfasernetz ausbauen, würde das Millionen Euro verschlingen. Ein Gemeindechef im Kyffhäuserkreis wollte für seine Kommune mit acht Ortsteilen Internet mit Lichtgeschwindigkeit. Ungefähr zwölf Millionen hätte die Gemeinde dafür investieren müssen. Viel zu viel, um das Projekt auch nur ansatzweise kommunal umsetzen zu können, hieß es vom Bürgermeister.