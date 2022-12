Gitarrenmusik zum Jahreswechsel in Friedrichsrode

Friedrichsrode. Der Hof 24 heißt zum Jahresende und -anfang zu zwei Veranstaltungen willkommen.

Wer das Jahr kulturell mit Konzert- und Gitarrenmusik ausklingen und das neue Jahr damit beginnen lassen möchte, hat dazu in Friedrichsrode Gelegenheit. Der Hof 24 bietet dazu laut Pressemitteilung zwei Veranstaltungen in der Ferienzeit an. Am Donnerstag, 29. Dezember, um 19.30 Uhr gibt es den Angaben zufolge in den Galerieräumen des Hofes ein Jahresausklangskonzert. Es spielt der weltweit gereiste und in Friedrichsrode ansässige Gitarrist Roger Tristao Adao. Bei der Auswahl seiner Stücke nimmt er laut Mitteilung ein klein wenig Bezug auf das sich neigende Jahr.

Wer das neue Jahr auch gleich wieder mit den wohltuenden Gitarrenklängen starten möchte, der sei am Sonntag, 1. Januar, zum Neujahrsbrunch herzlich willkommen. Zwischen 11 und 16 Uhr gibt laut den Veranstaltern Roger Tristao Adao und Karin Junges leckere Speisen, auch aus Brasilien, und immer wieder Live-Gitarrenmusik.

Für beide Veranstaltungen wäre eine Reservierung wünschenswert, heißt es. Karten für das Konzert kosten 12 Euro, für den Brunch sind 28 Euro zu zahlen. Reservierungen sind telefonisch unter 0176/41694365 sowie per Mail an rogerta@gmx.de möglich.