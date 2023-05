Für die Zeit der weiterführenden Sanierung des historischen Rathauses in Artern ziehen Verwaltungsmitarbeiter in die Brauereistraße 3, dem Sitz der einstigen VG Mittelzentrum.

Gleich drei Sitzungen im Kyffhäuserkreis an einem Tag

Kyffhäuserkreis. Am 25. Mai treffen sich die Ortschaftsräte aus Artern, Voigtstedt und Schönfeld, um Beschlüsse zu fassen.

Um Punkt 18.30 Uhr treffen sich am 25. Mai die Arterner Ortschaftsräte zu ihrer Ortschaftsratssitzung im Beratungsraum des technischen Rathauses in der Brauereistraße 3 im Dachgeschoss. Inhaltlich soll über die Sanierung von zwei Straßenquerungen im Salzdamm sowie über die Finanzierung zweier Solarlaternen auf dem Weinberg gesprochen werden. Für das Kinder- und Jugendschalmeienorchester Artern sowie den Kinder- und Jugendförderverein Artern geht es an diesem Abend um die Genehmigung einer Geldspritze.

Am selben Tag um 19 Uhr beginnt im Haus der Dienste in Voigtstedt die Zusammenkunft der Ortsräte. Dort wird unter anderem ein Projekt der IBKM vorgestellt. Um 19.30 Uhr tagen die Schönfelder und sprechen über Feuerwehr, Kirmes und Kindertag.