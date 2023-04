Gleichzeitig Bahnstreik und Blitzermarathon im Kyffhäuserkreis

Kerstin Fischer über eine besondere Kombination

Am Freitag sollten Sie mit dem Auto vorsichtig unterwegs sein. Also noch vorsichtiger als sonst, natürlich. Denn heute werden an den Straßenrändern viele Blitzer aufgestellt, und wer zu flott ist, für den kann’s teuer werden.

Man mag von diesen Aktionen halten, was man will, ein Ziel erreichen sie auf jeden Fall: Während man (anders als sonst) tatsächlich in der vorgeschrieben Geschwindigkeit vor sich hin rollt, wird manchem das eigene Vergehen bewusst, das sich mit der Zeit eingeschlichen hat. Schließlich gilt Tempo 30 oder Schrittgeschwindigkeit an bestimmten Stellen nicht umsonst.

Ich wollte Freitagfrüh eigentlich umweltfreundlich im Zug sitzen. Daraus wird ja nun bekanntermaßen nichts. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt: Die Bahner als Erfüllungsgehilfen des Blitzer-Marathons. Denn dass geahndete Tempoverstöße auch die Staatskasse füllen, ist klar.

Aufs Auto steige ich trotzdem nicht um. Zumal in der Hauptstadt das nächste Ungemach in Gestalt der Klimakleber droht. Daher wünsche ich Ihnen: Kommen sie gut durch den Tag! Wie auch immer.