Glockenspiel in Badra kann bald wieder erklingen

Badra. Die Aufhängung der Glocke in der Spiritus-Sanctus-Kirche „Zum Heiligen Geist“ wird repariert in dieser Woche.

Seit Mai vergangenen Jahres war das große Glockengeläut in der Spiritus-Sanctus-Kirche „Zum Heiligen Geist“ in Badra nicht mehr zu hören. Beim Einbau der Steuerung waren Risse im Joch in der Glockenaufhängung entdeckt worden. Die Tragfähigkeit war nicht mehr gegeben. Seit dieser Woche arbeiten Kevin Lipps und Uwe Notnagel von der Firma Turmuhren & Glocken Willing aus Gräfenhain sowie Kirchenratsmitglied Mario Raback (von links) daran, die zwei großen Glocken abzuhängen, um neue Joche zu montieren. Dabei werden auch die Laufräder erneuert. Die Arbeiten werden voraussichtlich drei Tage andauern. Im Hintergrund filmt Gemeindepädagoge Thomas Endter die Arbeiten. Zu sehen ist die Dokumentation am 18. März in einem Dankgottesdienst. Ab 16 Uhr werden dann die Glocken für eine Stunde erklingen.