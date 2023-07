Glückauf den frischgebackenen Bergbautechnologen, die in Sondershausen ausgebildet werden

Sondershausen. 15 junge Leute haben bei der Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft erfolgreich die Ausbildung abgeschlossen.

„Am Montag geht es los mit einer Nachtschicht“, erzählt Lucas Mucke aus Westgreußen mit einem Lächeln. Er gehörte am Freitag zu den 15 jungen Leuten, die nach ihrer Ausbildung bei der Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft (GSES) ihre Abschlusszeugnisse als Bergbautechnologen erhielten. „Eine Einhundertprozentige Erfolgsquote und das mit guten Noten“, betonte GSES-Geschäftsführer Johann-Christian Schmiereck bei der Gesellenfreisprechung. Denn alle, die hier vor drei Jahren ihre Ausbildung begannen, konnten diese mit Erfolg abschließen.

Den frischgebackenen Bergbautechnologen wünschte er alles Gute. „Es ist ein Beruf mit Zukunft und eine tolle Herausforderung, die auf Euch wartet“, entließ Schmiereck sie in das Berufsleben. Dabei hoffe er, dass sie neben dem fachlichen Wissen auch die bergmännischen Tugenden, wie Kameradschaft, Zuverlässigkeit und Zuversicht „aufgesogen“ hätten.

Bei der GSES waren dies fünf junge Leute, von denen vier übernommen wurden. Einer verlasse das Unternehmen, um voraussichtlich Bergbau zu studieren. Bei den weiteren Absolventen handelt es sich um junge Leute, die aus Bergbauunternehmen in Dortmund, Nordhausen, Oberöbling und Krölpa stammen. „Erstmals ist eine junge Frau bei der GSES zur Bergbautechnologin ausgebildet worden“, nennt der stellvertretende Ausbildungsleiter Uwe Wicht ein Novum. Bei Joelina Sommerfeld war ursprünglich Geologin der Wunschberuf. Ein Praktikum beim Bergbauunternehmen Maxit in Krölpa bei Saalfeld habe dann aber den Ausschlag für die Ausbildung zur Bergbautechnologin gegeben.

„Eine bessere Ausbildung hätte ich mir nicht vorstellen können“, sagt die junge Frau, die künftig Lade- und Bohrarbeiten verrichtet. Auch den sogenannten Sprengschein wolle sie „in Angriff nehmen“, dies sei allerdings erst ab dem 21. Lebensjahr möglich, erklärte die 19-Jährige.

Lucas Mucke freue sich schon auf den Arbeitsbeginn am Montag. Dann stünden unter anderem das Fahren und Bedienen von Bohrwagen und Ladetransportfahrzeugen auf dem Programm. Das Interesse an einer Ausbildung bei der GSES sei bei einer Berufsmesse an der Thüringer Gemeinschaftsschule Greußen geweckt worden. Damals hätte der Ausbildungsleiter der GSES das Berufsbild „sehr gut rüber gebracht“. Besuche im Erlebnisbergwerk hätten ihn bei der Entscheidung noch bestärkt. Für den Westgreußener sei es auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen, betonte er.