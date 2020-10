Glücksvögel auf der Durchreise

Es könnte ein Rekordjahr werden am Stausee Kelbra – und damit richtig eng. „Mit Blick auf die wachsenden Bestände in Nordeuropa und die Bruterfolge dort erwarten wir 40.000 Kraniche“, sagt Helga Bauersfeld. Die Fördervereinschefin der Vogelbeobachtungsstation Numburg führt genau Buch über die gefiederten Gäste und blickt schon gespannt auf die „Hochsaison“ des Zuges Ende Oktober.

Auf ihrem Weiterflug gen Süden rasten die faszinierenden Großvögel in großen Scharen für einige Wochen am See, tanken Energie für den Weiterflug. Die ersten sind schon seit Mitte September da. Mittlerweile sind es über 700. „Und die sind etwas Besonderes – nämlich die stille Vorhut“, so Bauersfeld lächelnd. Kranichzug ohne die Trompetenrufe und Balztänze, das sei eigentlich undenkbar. Aber seit drei Jahren tritt das Phänomen auf. „Sie kommen ohne jeglichen Mucks, das ist fast unheimlich“, sagt die Vogelkundlerin. Warum, kann sie nur ahnen: „Es sind vornehmlich junge männliche Tiere.“

Doch nun wird es täglich lauter an Deutschlands drittgrößtem Binnenrastplatz. Die grauen, bis zu 1,30 Meter großen, streng geschützten Vögel kommen in keilförmigen Schwärmen, von Norden her. Sie stammen aus Schweden, Norwegen, Finnland und Mecklenburg. „Es ist der westeuropäische Zugweg“, erklärt Bauersfeld. Bis Mitte Dezember verweilen Kraniche im Gebiet, fressen auf den umliegenden Ackerflächen Mais und andere Getreidereste, schlafen auf dem 600 Hektar großen Stausee. Der heiße Spätsommer mit der hohen Verdunstung habe den eh schon gesenkten Wasserpegel so weit reduziert, dass er „diesmal ideal für die Rast ist“.

Die Flachwasserzonen bietet Schutz beim Schlafen. Mit der Morgendämmerung verlassen die Kraniche ihren Schlafplatz und suchen die Acker- und Wiesenflächen auf. Mit Abenddämmerung kommen sie gesättigt wieder zurück zum See, landen in der Nähe der Helme, um hier zu trinken. Erst bei fast völliger Dunkelheit suchen sie die Flachwasserzonen des Stausees als Schlafplatz auf. Hier fühlen sie sich laut Bauersfeld sicher in der Nacht, vor Bodenfeinden wie Fuchs oder Wildschwein.

Kraniche, betont sie, seien sehr scheue Tiere. Schon wenn sich Menschen auf 500 Meter nähern, fliegen sie auf. „Das bedeutet jedoch Stress und Energieverlust. Besonders die jungen, erschöpften Kraniche leiden darunter.“ Sie bittet deshalb Naturfreunde, sich nicht unnötig auf eigene Faust zu nähern – und verweist auf die zahlreichen organisierten Kranichführungen.

Das Interesse an dem Zugspektakel dieses Tieres, das in alten Mythologien als heilig und Glücksvogel galt, sei enorm gestiegen. Nur die Bauern ärgern sich mitunter über die Fresslust der Tausende. Damit die Maisfelder nicht zu sehr malträtiert werden, gibt es in diesem Jahr auf den Wiesen bei Auleben Ablenkfütterungen.

Und irgendwann im Dezember, weiß Bauersfeld aus Erfahrung, wenn man sich fast schon an die Schreitvögel und ihr Treiben gewöhnt habe, verhielten sie sich – wie viele Menschen bei ihren Reisevorbereitungen – einige Tage sehr unruhig. Dann ziehen sie weiter: nach Frankreich, nach Spanien, manche bis Nordafrika. „Es gab in den letzten Jahren aber auch ein paar, die hier überwinterten.“ Klimaerwärmung und beste Kelbraer Bedingungen lassen grüßen.