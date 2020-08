Ein Porträt Johann Wolfgang Goethes in Öl auf Leinwand von Joseph Stieler und Friedrich Dürck aus dem Besitz der Stiftung Weimarer Klassik.

Sondershausen. Anlässlich des Dichter-Geburtstages lädt Goethe-Gesellschaft zum Vortrag in Sondershausen ein.

Goethes Vorfahren in der Kyffhäuserregion

„Die unbekannten Verwandten - Goethes Vorfahren und Verwandte in der Kyffhäuserregion“ heißt ein Vortrag, zu dem die Sondershäuser Ortsvereinigung der Goethe-Gesellschaft Weimar am 28. August um 19.30 Uhr einlädt. Deren Vorsitzende Barbara Heuchel und Gästeführerin Edith Baars haben Material zur Goethe-Abstammung väterlicherseits zusammengetragen.

Barbara Heuchel hat sich intensiv mit der Genealogie beschäftigt und geht Goethes Stammbaum nach. Sie berichtet von seinen Vorfahren im Kyffhäuserkreis und besonders von denen aus Berka. Edith Baars wird sich vor allem Friedrich Georg Göthé, dem Großvater väterlicherseits des Dichters, widmen. Der Sohn eines Hufschmieds aus Artern, geboren in Kannawurf, ging als Schneidergeselle nach Frankreich, wurde Seidenschneider in Lyon und kam 1686 nach Frankfurt am Main. Dort wurde er als Schneidermeister und Gastwirt ein reicher und angesehener Bürger.

Zum 271. Geburtstag von Johann Wolfgang Goethe am 28. August sind alle Interessierten und Goethe-Freunde zum Vortrag im Carl-Schroeder-Saal eingeladen. Termin: Freitag, 28. August, um 19.30 Uhr im Carl-Schroeder-Saal in Sondershausen