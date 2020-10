Foto: Henning Most

Goldener Herbst auf dem Gottesacker in Sondershausen

Die Park- und Spielplatzanlage auf dem Gottesacker in Sondershausen ist eine Oase für Kinder und für alle, die Kastanien und bunte Herbstblätter mögen. Die Kastanienbäume sollen auch bereits über 150 Jahre auf dem Buckel haben. Emma und Alise sind gern mit ihren Müttern in dem kleinen Park an der altehrwürdigen Stadtmauer, um den goldenen Herbst zu genießen. Da wird auch schon mal im Herbstlaub herumgetobt. Zu Hause werden dann Herbstdekorationen aus den Blättern und Kastanien gebastelt. Ein Gedicht passend zur Jahreszeit haben die beiden Freundinnen auch parat – es heißt „Eichhörnchen im Herbst“.