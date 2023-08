Gorslebens St.-Bonifatius-Kirche ist ohne Turmkugel

Die evangelische Dorfkirche St. Bonifatius steht aktuell ohne Turmknopf da. Handwerker haben sie nach Sturmschäden am Dach abgenommen.

Gorsleben. Handwerker nahmen die Bekrönung der Kirche in Gorsleben ab. Der Inhalt der Zeitkapsel soll am Tag des Denkmals der Öffentlichkeit präsentiert werden

Gorslebens Kirche St. Bonifatius steht derzeit ohne Turmkugel da. Bei einem Sturm vor einigen Wochen hatte das Kirchendach Schaden genommen. Eine beauftragte Fachfirma hatte daraufhin bei der Untersuchung zudem gravierende Mängel an der Befestigung des Turmknopfes festgestellt und diesen kurzerhand abgenommen, berichtet Pfarrer Dirk Sterzik.

Darüber ärgert sich der Pfarrer noch heute. „Das geht eigentlich gar nicht“, moniert der Kirchenmann, der im Vorfeld gern darüber informiert und dann selbstverständlich auch dabei gewesen wäre, wenn der Vorgang aus Gründen der Sicherheit schon nicht entsprechend zelebriert werden kann. Schließlich ist der Knauf eines Kirchturmdaches weit mehr als bloß eine Zierde und enthält für gewöhnlich eine Kapsel mit historischen Zeugnissen aus der Bauzeit oder vorangegangener Turmknopf-Abnahmen. Daher ist sowas immer ein großes Ereignis, an dem viele Interessierte teilnehmen, zahlreiche Bilddokumente entstehen und Chronisten den Vorgang für die Nachwelt festhalten.

Nun ist es aber einmal so und der Pfarrer muss sich damit abfinden. Auch der Gorslebener Kirchturmknauf enthielt eine Zeitkapsel. „Das war so eine Art Plastikhülse, ein Abfallrohr, notdürftig verklebt. Eben typisch DDR“, beschreibt Sterzik die vorgefundene Hülse. Darin enthalten: Eingerollte Texte, zum Teil handschriftlich verfasst, vermutlich aus der Zeit der letzten Turmknauf-Öffnung in 1960er-Jahren und noch älter. Obwohl die Kraft des Klebers schon nachgelassen hatte, war alles unversehrt.

Die Papiere sind inzwischen kopiert und nach Artern weitergeleitet und werden nun untersucht. Zum Denkmaltag am 10. September sollen die Funde dann bei einem Gottesdienst erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden. Voraussichtlich 2024 wird die Turmkugel wieder auf ihre Spitze kommen.