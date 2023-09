Der Gospelchor „Joyful-Voices“ aus Göppingen tritt in Niederspier auf.

Gospelmusik in der Kirche in Niederspier

Niederspier. Am 30. September ist der Partnerchor Joyful-Voices aus Baden-Württemberg zu Gast im Kyffhäuserkreis.

Am Samstag, dem 30. September, lädt der Gospelchor Joyful-Voices unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Gerald Buss um 18 Uhr in die Kirche „Sankt Peter und Paul“ in Niederspier ein. Unter dem Titel „Just sing“ soll ein unvergesslicher Konzertabend gestaltet werden.

Joyful-Voices ist laut Mitteilung ein langjähriger Botschafter des Gospels in Thüringen und für den Kirchenbezirk Sondershausen ein Partnerchor aus der Gemeinde Göppingen (Baden-Württemberg).

In regelmäßigen Abständen kehren die Sänger laut der Sondershäuser Pfarrerin Viktoria Bärwinkel nach Bliederstedt, Westerengel, Niederspier und Sondershausen zurück, um die Seele der Zuhörer mit kraftvollen Gospels, berührenden Balladen und mitreißenden Songs im Gospel- und Soul-Stil zu berühren.

Die Gospels, die Joyful-Voices präsentieren, erzählen von den Höhen und Tiefen des Lebens, von Sorgen und Lebensfreude. „Sie laden Jung und Alt gleichermaßen dazu ein, sich von der Musik mitreißen zu lassen und selbst in den Bann des Gesangs einzutauchen“, so Bärwinkel.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, jedoch sind Spenden für den Erhalt der Kirche in Niederspier herzlich willkommen, heißt es.