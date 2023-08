Zu einem Gospelworkshop wird am 11. September in die Unterkirche in Bad Frankenhausen eingeladen.

Gospelworkshop in der Unterkirche in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Am 11. September darf unter Expertenanleitung gemeinsam gesungen werden

Zum Gospelworkshop wird am Montag, 11. September, in die Unterkirche in Bad Frankenhausen eingeladen. Unter der Leitung des Landeskantors für Popularmusik, Christian König aus Erfurt, wird 19 bis 21 Uhr gemeinsam gesungen. Alle, die Lust zum Singen haben, sind herzlich willkommen, heißt es in der Ankündigung von Kantorin Laura Schildmann, die bis 4. September um Voranmeldung per Mail an: schildmann@suptur-badfrankenhausen.de bittet. Kirchenmitgliedschaft, Chorerfahrung oder Notenlesen seien nicht erforderlich.