Gott ist nicht weit weg

In einem Gottesdienst wurde Pfarrer Reinhard Süpke am Sonntag von seinen Aufgaben in Oldisleben entpflichtet. Als Vertretungspfarrer wird er im Kirchenkreis künftig wechselnde Kirchengemeinden unterstützen.

Pfarrer Reinhard Süpke über eine hilfreiche Kontaktaufnahme

Vor Jahren fuhr ich mit einer Jugendgruppe nach Greiz. Wir waren eingeladen, ein Theaterstück aufzuführen. Am Abend wurde die Hauptdarstellerin krank.

Kurz vor Mitternacht hatte sie über 39 Grad Celsius Fieber. Ich hatte die Verantwortung und kam mir sehr hilflos vor. Wir haben den Notarzt angerufen. Allerdings hat es gedauert, bevor Hilfe kam.

Endlich kam ein Krankenwagen mit zwei Männern, jedoch ohne Arzt. Also musste unsere Hauptdarstellerin ins Krankenhaus und das nicht nur für ein paar Tage.

Nun stellen Sie sich mal vor, ich hätte gesagt: „Die Ärzte können sowieso nicht helfen. Das Fieber geht schon wieder weg.“ So unvernünftig war ich natürlich nicht. Es gibt zwar Enttäuschungen, wenn es um medizinische Hilfe geht. Aber es wird immer noch vielen Menschen durch Ärztinnen und Ärzten geholfen.

Der August 2023 steht unter dem Bibelwort: „Du bist mein Helfer, und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich.“ (Ps. 63,8) Diese Worte hat vor langer Zeit jemand gebetet und aufgeschrieben.

Seitdem haben immer wieder Menschen erfahren, dass Gott wirklich unser Helfer sein kann. Wir müssen einfach nur Kontakt zu ihm aufnehmen.

Das passiert, indem wir mit ihm reden, also beten. Leider belächeln viele dieses Angebot. In dieser modernen Zeit beten und Gott um Hilfe bitten? So ein Quatsch!

Gleichzeitig bauen viele auf tote Dinge. Eine Frau erzählte, dass sie begeistert war, als zur Geburt ihres Kindes eine Sternschnuppe am Nachthimmel erschien. Das bringt Glück!!!

Aber wie soll ein Stein, der kein Leben in sich hat, der schnell verglüht, über unser Leben bestimmen?

Sich darauf zu verlassen, wäre dasselbe, als ob sie den Pförtner im Krankenhaus bitten, eine schwere Operation zu vollziehen.

Freuen Sie sich in diesen Augustnächten an den Sternschnuppen. Aber nehmen sie Kontakt zu dem auf, der Sonne, Mond, diese Erde und alle Sterne erschaffen hat. Bitten Sie Ihn um Hilfe. Er ist nicht weit weg. Denn in dem Menschen Jesus von Nazareth ist Gott uns sogar persönlich sehr nahe. In seiner Nähe erfahren Sie Hilfe und Geborgenheit.

Eine gesegnete Woche wünscht Ihnen Reinhard Süpke.