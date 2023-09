Gottes Wort im Kyffhäuserkreis: Gipfelkreuz nicht immer Ziel

Thomas Endter über Erwartungen und die kleinen Schritte im Leben.

Letztes Jahr im Sommer machte ich meinem Bruder den Vorschlag, anstatt den bekannten alten (landschaftlich aber trotzdem reizvollen) Weg zu wandern, einmal einen nahe gelegenen Felsklettersteig zu probieren. Das Sicherungsgerät hierfür hatte ich eingepackt, rechnete aber eher mit einer Absage, da mein Bruder eher selten von einmal gefassten Plänen abweicht. Spontan sagte er aber „Man soll ja immer mal was Neues probieren“ und ließ sich darauf ein.

Also ging es an eine Einsteigerroute am Fels. Die verläuft über ein paar kleine Felswände und auf vielen Simsen bis zu einer letzten Kletterhürde vor dem Gipfelkreuz. Mein Bruder kletterte vorsichtig bis auf zwei oder drei Meter nach oben. Dann setzte aber doch das mulmige Gefühl der Höhenangst ein. „Kein Problem“, rief ich ihm zu. „Ich helfe dir, aber wenn du absteigen willst, ist das auch in Ordnung.“

Er nahm eine Abkürzung zum Abstieg. Eine ungewohnte Reaktion. Oder? Warum habe ich ihn nicht dazu gebracht, ganz nach oben zu klettern? Oben am Gipfelkreuz ist doch das Ziel! Mit etwas Zureden oder Druck oder Manipulation hätte er doch sicher dorthin kommen können! Zum Gipfelkreuz muss man doch!

Nein. Muss man nicht. Mein Bruder war nach dem Abstieg total begeistert, dass er trotz Höhenangst den Gang an den Felsen gewagt hatte, und erzählte voller Stolz davon. Auch Kindern in Klettergruppen sage ich jedes Mal, dass nicht ganz oben das Ziel liegt, sondern darin, heute etwas mehr zu können als gestern.

Es geht darum, seine eigenen Fähigkeiten zu spüren und zu verbessern. Oder auch zu spüren, was man halt einfach nicht mag oder kann. Und außerdem kenne ich jemanden, der am Anfang seiner Kletterlaufbahn auch aus Angst über drei Meter Höhe nicht hinauskam: mich.

Vertrauen Sie mal darauf, dass die meisten Gipfelkreuze im Leben noch eine ganze Weile da sind. Erwarten Sie von ersten Schritten nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Werden Sie immer etwas besser als gestern. Und vertrauen Sie mal darauf, dass da immer ein Begleiter ist, der auch Ihre kleinsten Fortschritte bemerkt. Gutes Gelingen und Gottes Segen dafür!

Thomas Endter ist Gemeindepädagoge im Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen.