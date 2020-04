In der Elisabethkirche in Sondershausen wird wieder Gottesdienst gefeiert.

Kyffhäuserkreis. Die Katholische Kirche bietet ab 2. Mai wieder Gottesdienste an. Allerdings nicht in allen Kirchorten.

Gottesdienst für Katholiken im Kyffhäuserkreis

Die katholische Pfarrei „St. Franziskus von Assisi“ wird ab diesem Wochenende wieder Gottesdienste anbieten. Aufgrund der aufwendigen Vorbereitungen und Maßgaben beschränkt sich unser Gottesdienstangebot auf die Kirchorte Bad Frankenhausen, Greußen, Artern, Roßleben und Wiehe, teilte die Pfarrei mit. In Bad Frankenhausen werden an den Sonntagen zwei Gottesdienste, 9.00 und 10.30 Uhr angeboten, so dass die vorgegebene Höchstzahl von 30 Menschen nicht überschritten wird. Mit den Gemeindemitgliedern werde man dazu in Kontakt treten, heißt es. Zudem könne man sich für einen Gottesdienst anmelden unter Telefon: 0162 / 70 86 985. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.