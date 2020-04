Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gottesdienste weiterhin nur digital

Bis einschließlich 10. Mai wird es im evangelischen Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen keine Gottesdienste geben, das erklärte der Kirchenkreis am Montag. Thüringen hatte ab 26. April gestattet, wieder Gottesdienste mit bis zu 30 Teilnehmern innerhalb von Räumen und maximal 50 Teilnehmern im Freien zu feiern.

Mit den Gottesdiensten seien hohe Hygienestandards verbunden, die einzuhalten einige Vorbereitungen erfordern. Sitzplätze müssten markiert, ein Einlassmanagement etabliert und sichergestellt werden, dass kein sichtbar Erkrankter Zugang erhält. Anwesenheitslisten seien notwendig, aufs Singen müsste verzichtet werden.

Superintendent Kristóf Bálint betont: „Niemandem fällt der Verzicht auf Gottesdienste schwerer als den Gemeindegliedern und den Ehren- und Hauptamtlichen in den Gemeinden, doch diese Selbstverpflichtung schützt womöglich viele Menschenleben, ist Ausdruck von Nächstenliebe, versetzt in die Lage, nötige Schutzmaßnahmen in Ruhe vorzubereiten und sendet ein Signal der Verantwortung für die Allgemeinheit in die Gesellschaft.“

Auf der Homepage des Kirchenkreises stehen schriftliche und Video- bzw. Audio-Andachten und gottesdienstliche Angebote zur Verfügung.

https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/coronabedingte-infos-aus-dem-kk/