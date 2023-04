Greußen: Doppeltes Hoffnungssymbol

Greußen. Regenbogen zeigt sich bei Greußen gleich doppelt.

Einen seltenen Anblick konnte Peter Georgi vor kurzem bei Greußen festhalten: einen doppelten Regenbogen. In vielen Kulturen gilt der Regenbogen als Glücks- und Hoffnungsbringer. Dass man ihn doppelt sehen kann, liegt daran, dass der Lichtstrahl im Tropfen nicht nur ein mal, sondern zweimal gespiegelt wird. Dann tritt er in einem anderen Winkel aus dem Tropfen wieder aus, in einem 51-Grad-Winkel. Die Verbindungslinie all dieser Tropfen, in denen sich die Lichtstrahlen zweimal spiegeln, bilden nun ihrerseits einen eigenen Bogen. Dieser zweite Regenbogen ist größer, er umschließt den ersten.