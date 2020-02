Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Greußen: Interessante Schnupperstunde für Viertklässler

Mehr als 40 Mädchen und Jungen der Klassenstufe vier waren am Freitag mit ihren Eltern an der Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS) „Friedrich von Hardenberg“ in Greußen zu Gast. Die Einrichtung hatte die Viertklässler zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Das Angebot richtete sich ausschließlich an Mädchen und Jungen, die bislang noch nicht an TGS unterrichtet werden. So waren 24 Mädchen und Jungen der Grundschule aus Westerengel gekommen, dazu Schüler aus Straußfurt, Bad Tennstedt und Weißensee. „Ziel ist es, die Schüler und Eltern über unsere Einrichtung zu informieren“, erklärte Schulleiter Jürgen Ludwig. Und dies beträfe sowohl das Schulgebäude selbst, als auch die Angebote sowie die Unterrichtsgestaltung und mögliche Abschlüsse. Während die Eltern vom Schulleiter über alles nötige für einen eventuellen Schulwechsel ihrer Kinder an die Greußener TGS informiert wurden, hieß es für die Viertklässler nach einem Rundgang durch das Gebäude die Schulbank drücken. Sie durften am Unterricht der Klassenstufen fünf bis sieben teilnehmen, zur Auswahl standen unter anderem die Fächer Kunst, Physik, Deutsch, Sport und Mensch-Natur-Technik.

Drei fünfte Klassen, mit jeweils maximal 25 Schülern, soll es mit Beginn des neuen Schuljahres im Spätsommer geben. Damit wäre die Kapazitätsgrenze sowohl räumlich, als auch pädagogisch erreicht, erklärte der Schulleiter, „wir wollen ja die Schüler in einer dementsprechenden Qualität unterrichten“. Für Viertklässler, die bereits in der Greußener Schule lernen, wird es noch einen gesonderten Tag der offenen Tür geben, kündigte Ludwig an. Des Weiteren verwies er auf die Anmeldewoche vom 2. bis 7. März, in der am Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag in der Zeit von 7 bis 15.30 Uhr, am Dienstag von 7 bis 18 sowie am Samstag von 10 bis 11 Uhr die Möglichkeit zur Anmeldung künftiger Fünftklässler an der Bildungseinrichtung.