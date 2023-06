Greußen: Jubiläumskonzert des ökumenischen Chors

Greußen. Sein Jubiläumskonzert zum 20-jährigen Bestehen holt der ökumenische Chor Greußen im Juli nach.

Zum Jubiläumskonzert 20+2 lädt der ökumenische Chor Greußen am Sonntag, 2. Juli, 18 Uhr, in die St.-Martini-Kirche ein. Gegründet von Kantor Gottfried Steffen (Sömmerda) erfreute sich der Chor viele Jahre lang Zuwachs und Zuspruch in Gottesdiensten und Konzerten in und um Greußen. Kantor Steffen übergab die Leitung altersbedingt an Kantor Melchior Condoi aus Sondershausen. Gemeinsam mit dem ökumenischen Chor Greußen singt der Projektchor der Trinitatiskirche. Es erklingen die Tangomesse von Martin Palmerí und weitere „Lieblingsstücke“ aus dem Chorrepertoire. Begleitet wird der Chor von einem Streichorchester und weiteren Instrumenten. Karten gibt es im Lottoshop Kühn, Markt 23, Greußen für 10 Euro.