Greußen: Neues Nadelöhr könnte Innenstadt schwächen

An der Baustelle in der Greußener Neustadt wird die Einfahrt zum Markt nach Meinung einiger Greußener zum Nadelöhr umgestaltet.

Die Baustelle in der Neustadtstraße an der Ecke Steinweg sorgt bei Geschäftsleuten in der Greußener Innenstadt für Ärger, wie von Stadtratsmitglied Peter Georgi (CDU) zu erfahren war. Die Anwohner befürchten, dass hier eine Nadelöhr für den Autoverkehr an der Zufahrt zum Markt entsteht. „Die alte, zwar holprige, aber immerhin breite Straße wird durch den grundhaften Ausbau nun deutlich schmaler neu erstellt. Deshalb wird es hier für große Lkw, die täglich die Straße befahren, um anliegende Geschäfte zu beliefern, hier ziemlich eng“, schildert Georgi das Problem. Und fügt hinzu: „Welche Ironie! Als 1905 hier Basaltpflaster gelegt wurde, hat man die Zufahrt breit und bequem hergestellt, mit viel Platz für die wenigen Pferdefuhrwerke. Heute, wo die Straße durch Pkw und Lkw mit Hänger zur Be- und Entladung genutzt wird, engt man sie ein.“