Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Greußen: Pfarrerin Esther Fauß wird verabschiedet

Einen Verabschiedungsgottesdienst wird es am Samstag, 28. Februar, in der St. Martini Kirche in Greußen für Pfarrerin Esther Fauß geben. Das teilte der Kirchengemeindeverband Greußen-Großenehrich am Mittwoch mit. Einen Monat später, am 29. März werde es einen weiteren Gottesdienst für Kreiskantor Andreas Fauß geben. Das Ehepaar Fauß verlässt die Region, um in Baden-Württemberg neue Stellen anzutreten. Nach elf Dienstjahren in der Region wird Pfarrerin Esther M. Fauß eine neue Pfarrstelle im Mittleren Neckartal mit Pfarrsitz in Neckargerach (Evangelische Kirche in Baden) antreten, um ihrer Familie näher zu sein. Zum Verabschiedungsgottesdienst lädt der Gemeindekirchenrat des Kirchengemeindeverbands Greußen-Großenehrich um 16 Uhr in die evangelische Kirche in Greußen. Der Verabschiedungsgottesdienst werde entsprechend der „Kirche am Weg“ unter dem Motto „Wir sind alle auf der Durchreise“ familienorientiert gefeiert. Für Kaffee und Kuchen sei gesorgt.