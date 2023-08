Greußen: Radausflug entlang der Helbe

Greußen. Greußener Autor und Heimatforscher Peter Georgi bietet im September eine Radtour auf Spuren seines neuen Helbe-Buches an.

Zu einer Radtour entlang der Helbe lädt der Greußener Buchautor und Ortschaftsbürgermeister Peter Georgi am Samstag, 2. September, ein. Der Autor des jüngst veröffentlichten Werkes „Links und rechts der Helben“ führt den etwa vierstündigen Ausflug entlang der Mittel-Helbe an.

Gestartet wird um 11.30 Uhr in Greußen am Bahnhof. Von hier geht es nach Clingen, Westgreußen durch das Merkental über den Postweg von Obertopfstedt in Richtung Wasserthaleben. Dann geht die Strecke weiter nach Otterstedt und über die Landstraße vorbei an einem ehemaligen Kloster Marbach bis nach Niederspier.

Auf dem Hessenweg, an der Silbergrube vorbei zum Neunbörner soll es weitergehen. Danach wird der noch betriebene Düker, er wurde 1870 erbaut und ist damit wohl der älteste in Thüringen, begutachtet. Er versorgt immer noch die Winkelölmühle mit Wasser.

Dann führt der Weg weiter zum ehemaligen Ort Winkel und zur Kessel-Tallage mit der Burg bei Bliederstedt. Am Boden des Kessels geht es entlang der „Wilden“ Helbe zum „Loh“. Hier sieht man besonders die Urkräfte des Flusses und was er über Tausende Jahre geschaffen hat.

Dann kommt die Bahnbrücke von 1869 und ein geheimes „Russenkabel“. Nach einer Steigung von mehr als 15 Prozent geht es weiter entlang der Alten Burg nach Wasserthaleben und von hier dann über die Wehranlage mit seinen beiden Abzweigen der Schwarzburger Helbe (1250-88) und der Sächsischen Helbe (1350). An der Funkenburg wird eine Pause eingelegt zur Besichtigung. Dann geht es weiter zurück nach Greußen.

Die Tour sei angesichts der zu befahrenen Feld- und Schotterweg sowie der Steigungen nicht für Anfänger und Rennradfahrer geeignet.