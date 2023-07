Greußen: Risse auf der B4 werden repariert

Greußen. In Greußen müssen sich Fahrzeugführer kommende Woche auf halbseitige Sperrungen auf der B4 einstellen.

Auf eine neuerliche Baustelle müssen sich die Fahrzeugführer in Greußen einstellen. Wie die Straßenverkehrsbehörde des Kyffhäuserkreises mitteilt, soll in der kommenden Woche die Fahrbahn am Abzweig der Bundesstraße 4 zur Landesstraße 2133 nach Ottenhausen saniert werden. Ab Montag, 24. Juli, bis Mittwoch, 26. Juli, werden Fahrbahnrisse repariert. Dazu seien halbseitige Fahrbahnsperrungen auf der B4 im Bereich Abzweig L 2133 notwendig.