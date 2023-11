Greußen rüstet bei Feuerwehrfahrzeugen auf

Die drei neuen, gebrauchten Feuerwehrfahrzeuge für die Feuerwehren der Landgemeinde Stadt Greußen wurden am Freitagabend auf dem Markt in Greußen präsentiert.

Greußen. Drei gebrauchte Löschgruppenfahrzeuge hat die Landgemeinde Stadt Greußen angeschafft.

Für rund 220.000 Euro hat die Landgemeinde Stadt Greußen drei Fahrzeuge für ihre freiwilligen Feuerwehren angeschafft. Die gebrauchten Löschgruppenfahrzeuge werden in Greußen, Großenehrich und den Engelsdörfern stationiert und wurden am Freitag auf dem Markt an die Feuerwehren übergeben. Die drei Fahrzeugen sollen nur der Anfang sein, um alle Wehren mit der erforderlichen Ausrüstung auszustatten. Die Sicherheit der Kameradinnen und Kameraden stehe dabei im Mittelpunkt, heißt es aus dem Rathaus. Die nächsten Schritten, um die Ausrüstung der Wehren zu verbessern, sollen von der Feuerwehr-Arbeitsgruppe begleitet werden. Zudem steht im Stadtrat der Beschluss des Feuerwehrbedarfsplans an. An dem sich die künftigen Investitionen orientieren werden.