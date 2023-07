Greußen setzt stärker auf Tourismus

Im Mühltal in Großenehrich hat der Heimatverein um Vorsitzende Birgit Seiffge und Ortschronist Hartmut Jünemann bereits im Vorjahr eine Tafel aufgestellt, um auf Besucher auf die Schönheit und Geschichte des Landschaftsteils hinzuweisen. Nun will die Landgemeinde auch auf weitere Anziehungspunkte in den Ortsteile stärker aufmerksam machen.

Greußen. Studenten weisen auf brachliegendes Potenzial hin. Landgemeinde will beginnen, Wege auszuweisen.

Helbe, Hängsberg, das Mühltal in Großenehrich, Greußens Innenstadt oder idyllische Plätze in den dörflichen Ortsteilen – völlig verkannt wird das touristische Potenzial in der Landgemeinde Stadt Greußen. Zu diesem Schluss seien Studierende der Fachhochschule Erfurt bei einer Studie gekommen, bei der sie im Frühjahr alle Ortsteile unter die Lupe nahmen, fasst Bürgermeister Torsten Abicht (parteilos) die jetzt vorgestellten Ergebnisse zusammen.

In der Studie wurde herausgearbeitet, unter welchen Schwerpunkten die Entwicklung der Landgemeinde in den kommenden Jahren vorangetrieben werden sollte. Tourismus müsse dabei eine größere Rolle spielen, stimmt der Bürgermeister mit den Studierenden zu. Deren Arbeit soll die Grundlage für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept bilden, das 2024 erstmals für die gesamte Landgemeinde fortgeschrieben werden soll.

Keine Anbindung ans überregionale Wegenetz

Allerdings zeige die Studie auch, dass die touristische Infrastruktur in der Region völlig unterentwickelt ist. „Nicht nur, dass es hier etwa für Rad- und Wandertouristen keinerlei Anbindung ans überregionale Wegenetz gibt“, sagt Abicht. „Wir wissen auch innerhalb der Landgemeinde ja oft gar nicht, wie wir zu den interessanten und schönen Ecken kommen, weil sie bisher weder bekannt gemacht wurden, noch Wege dorthin ausgeschildert sind.“ Fremde fänden sich erst recht nicht zurecht.

Wenigstens den zweiten Teil des Problems, dass eine erfolgreiche Tourismusentwicklung bislang erschwert, könne und wolle die Gemeinde schon in naher Zukunft selbst ausräumen, versichert Abicht „Wir fangen demnächst an, uns mögliche Routen für eine Radwegenetz zwischen den Ortsteilen anzuschauen. Selbst wenn es dann auch nur einen Feldweg als Verbindung gibt, wollen wir ihn trotzdem schon mal ausschildern, damit sich Wanderer oder Radfahrer wenigstens orientieren können“, erklärt er.

Hoffnung, dass in nicht allzu ferner Zukunft auch eine Anbindung an Fernradwege bis nach Greußen reicht, geben die Pläne beim Landkreis, einen Fahrradweg entlang der Bundesstraße 4 von Oberspier her zu bauen. Ein Antrag auf Fördermittel dafür ist bereits beim Land eingereicht. Eine Entscheidung gibt es aber noch nicht. Käme die Trasse, wäre die Region Greußen direkt mit dem Unstrut-Werra-Radweg verbunden.