Der SV Blau-Weiß Greußen hat die Vereinsgaststätte auf dem Gelände am Sportplatz in Eigenregie und mit Hilfe von einheimischen Firmen saniert und betreibt diese auch selbst.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Greußen: Sportpublikum in sanierter Vereinsgaststätte

Beim Umbau des alten Heizhauses zu einem Vereinsheim auf dem Sportplatz in Greußen hat der SV Blau-Weiß Greußen im vergangenen Jahr eine Pause einlegen müssen, da keine Zuweisungen beziehungsweise Fördermittelbescheide eingegangen sind. Untätig waren die Vereinsmitglieder trotzdem nicht. „Da im August vergangenen Jahres die Vereinsgaststätte auf dem Gelände vom Pächter aufgegeben wurde, haben wir uns überlegt, diese selber zu betreiben“, erklärte der Vereinsvorsitzende Torsten Abicht. In Eigenregie und unter Ableistung vieler ehrenamtlicher Stunden durch die Mitglieder des SV wurde zunächst die Sanierung der Räumlichkeiten in Angriff genommen. Baustart der Sanierung war im September 2019 mit der Entkernung des Gebäudes. Die Erneuerung von Decken, Fußböden, der elektrischen Anlage sowie der Einbau eine Ölheizung in den zwei Räumen wurden schrittweise realisiert, bei Gesamtkosten von etwa 8000 Euro. Die Fertigstellung erfolgte Ende 2019.

Genutzt wird die Vereinsgaststätte seither auf vielfältige Weise. Da sie etwa 50 Personen Platz bietet, sind Feiern jeglicher Art kein Problem. Und sie könnte auch von Leuten gebucht werden, die nicht im Verein sind, betonte Abicht. Die Räumlichkeiten sind zugleich eine Sportsbar, in der Bundesliga- und Champions-League-Spiele gemeinsam angeschaut werden können. Auch hier sei jeder herzlich willkommen – egal, ob im Verein oder nicht. „Wir haben auch schon den Biathlon-Weltcup in Oberhof und Spiele der Darts-WM angeschaut“, erzählt der Vereinschef. Er bedankt sich bei allen Vereinsmitgliedern sowie den Unternehmen für die geleistete Unterstützung. Für das laufende Jahr ist die Gestaltung des Außenbereichs der Gaststätte geplant, zudem soll das gesamte Sportplatzgelände barrierefrei gestaltet werden. Beim Umbau des Heizhauses in ein Vereinsheim soll der zweite Bauabschnitt noch in 2020 begonnen werden. Dies hänge aber von der Bewilligung der beantragten Fördermittel ab.