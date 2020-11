Greußen will Hochzeiten mit Blumenregen

Groll statt Glücksgefühle erleben die Greußener Stadtarbeiter regelmäßig, wenn sie nach Hochzeiten im Rathaus Flitter, Herzchen oder Blumen aus Plastik aus den Fugen vom Marktplatzpflaster klauben müssen. „Wir haben wochenlang damit zu tun, das Zeug wieder wegzubekommen“, schildert Greußens Bürgermeister René Hartnauer (SPD) die Folgen des beliebten Rituals, Brautpaare vor dem Standesamt mit Glückwünschen und einem Flitterregen einzudecken.

Deshalb appelliert das Stadtoberhaupt jetzt an künftige Hochzeitsgesellschaften, auf das Streuen zu verzichten oder nur Blumen zu verwenden. „Ökologisch ist es schließlich auch bedenklich , wenn die Hochzeitsgäste irgendwelchen Kunststoffkram hinterlassen“, fügt Hartnauer hinzu.

Plastik in den Ritzen undFlecken auf historischem Boden

Verbieten werde die Stadt es vorerst nicht, Plastikflitter regnen zu lassen. „Wir bauen auf den guten Willen der Leute“, so Hartnauer. Die Brautleute würden im Vorgespräch zur Hochzeit von Standesbeamten darauf hingewiesen, Kunststoff-Konfetti zu vermeiden.

Rigoroser schränkt das Sondershäuser Standesamt den Flitterspuk bereits ein. Eigentlich ist das Streuen an allen Orten, an denen in der Stadt getraut werden darf, grundsätzlich untersagt, hieß es dazu aus der Stadtverwaltung. Es sei denn Paare unterschreiben vor der Hochzeit, dass sie nach der Zeremonie im Glitzerregen selbst aufräumen. Tun sie dies nicht, bekommen sie eine Rechnung von der Stadtreinigung.

Nicht einmal Blumen dürfen Hochzeitsgesellschaften streuen, die auf dem Gelände von Schloss Sondershausen feiern. „Die Pflanzenreste hinterlassen ölige und farbige Rückstände auf Fußböden oder Pflaster“, erklärt Schlossverwalter Manuel Mucha.

Das führe auf Dauer zu Schäden an den historischen Materialien. Zumal es Tage gebe, an denen bis zu fünf Hochzeiten nacheinander im Schloss stattfänden. „Da würden wir es gar nicht schaffen, zwischendurch noch den Boden zu reinigen“, so Mucha.

Im Standesamtsbereich von Artern gibt es noch keine Regelungen dazu, was zum Empfang des Brautpaares geworfen werden darf. „In Sachen Umweltfreundlichkeit ist diese Idee aus Greußen interessant. Allerdings gab es bei meines Wissens noch keinen Anlass, dafür eine Regelung zu erlassen“, sagt Arterns Bürgermeister Torsten Blümel (Linke). Generell sei die Hochzeitsgesellschaft angehalten, Hinterlassenschaften zu entfernen und dies habe bislang reibungslos funktioniert.

Auch in Bad Frankenhausen hat das Thema bislang keine Rolle gespielt. „Nach einer Hochzeit wird der Platz wieder sauber gemacht und der Flitter entsorgt“, sagt Bürgermeister Matthias Strejc (SPD).

„Wir sind in dieser Hinsicht schmerzfrei“, sagt Ingo Moritz. Egal, ob Plastik oder natürlich Abbaubares: „Bei uns kann mit allem geworfen werden“, so der Standesbeamte in Roßleben-Wiehe. Für viele sei es der schönste Tag im Leben. Den sollte man nicht mit vielen Regeln trüben. „Da reichen schon die Corona-Verordnungen.“ Viele Trauungen gäbe es aktuell nicht. Über ein Müllproblem habe sich noch niemand beschwert. Der städtische Bauhof räumt das Konfetti vorm Rathaus weg. Moritz: „Manchmal erledigt es auch schon der Wind.“