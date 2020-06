So voll wird es im Freibad in Greußen in diesem Jahr wohl nicht werden.

Greußener Freibad und die Kyffhäuser Therme öffnen

Die Freibadsaison in Greußen startet am 15. Juni. Das teilte Bürgermeister René Hartnauer (SPD) mit. Pünktlich um 11 Uhr werde er am Montag als Erster ins Wasser springen. Allerdings müssen Badegäste in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie auch mit erheblichen Einschränkungen rechnen, so Hartnauer. Die Besucherzahl sei beschränkt. Maximal 230 Badegästen dürfen gleichzeitig im Freibad sein. Auch bei den Öffnungszeiten gebe es Änderungen. Das Freibad werde nur von Samstag bis Donnerstag jeweils von 11 bis 15 Uhr und 16 bis 20 Uhr öffnen. Somit sei auch für diese Zeiträume auch jeweils Eintritt zu bezahlen. Zwischen 15 und 16 Uhr werde es desinfiziert. Am Freitag bleibt das Bad komplett für eine Grunddesinfektion geschlossen. Die Eintrittspreise habe man deshalb angepasst. Erwachsene zahlen für die 4 Stunden von 2 statt 3 Euro, Kinder 1 statt 1,50 Euro. Dauer- oder Mehrtageskarten wird es in diesem Jahr nicht geben. Gruppenrabatt gebe es ebenfalls nicht, so Hartnauer.

Bereits am Samstag wird die Kyffhäuser Therme in Bad Frankenhausen wieder ihre Türen öffnen. Auch hier gelten aufgrund des Infektionsschutzgesetzes besondere Regeln: In allen Bereichen sei die Abstandsregel von 1,50 Meter und die Kontaktbeschränkung einzuhalten. Ein Mund-Nasen-Schutz müsse vom Eingang bis zum Umkleidebereich, im Kurmittelhaus und im Wellnessbereich getragen werden, heißt es in der Ankündigung der Therme. Öffnungszeiten und Eintrittspreise bleiben unverändert. In der Badelandschaft dürfen sich allerdings höchsten 128 Badegäste gleichzeitig aufhalten. Die Rutsche sei in Betrieb, Wasserattraktionen und Dampfbad allerdings nicht. Im Saunabereich dürfen sich nur bis zu 20 Besucher gleichzeitig aufhalten. Aufgüsse werden nicht verwedelt. Das gemeinsame Schwitzen in den Saunen ist in begrenzter Personenanzahl möglich. Diese ist anhand der Beschilderung erkennbar. Die Saunabar öffnet am 20. Juni. Termine für die Physiotherapie im Kurmittelhaus an der Therme als auch für den Wellnessbereich können ab Montag, 15. Juni, vereinbart werden.