Greußener Hundesportler startet bei Weltmeisterschaft

Greußen. Zwei Teilnehmer aus Greußen bei den Deutschen Meisterschaften in Hechingen in Baden-Württemberg mit Erfolgen,

Mit Timo Witters und seiner Freundin Lara Michelle Schäfer hatten sich gleich zwei Greußener Hundesportler für die Deutschen Meisterschaften im Schutzhundesport im Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) qualifiziert. Das berichtet Hundesportler Uwe Witters aus Greußen.

Am vergangenen Wochenende traten die Beiden in Hechingen in Baden-Württemberg mit ihren Hunden auf den Wettkampfplatz. Timo Witter gelang es dabei, einen Platz im Team Deutschland für die bevorstehenden Weltmeisterschaften zu erringen. Bei den Deutschen Meisterschaften starteten die Besten der Rassehunde- und Hundesportverbände aus den Bundesländern. In diesem Jahr nahmen 76 Hunde der Rassen Malinois, Deutscher Schäferhund, Airedale Terrier, Boxer, Riesenschnauzer, Rottweiler, Hovawart, Dobermann und Bouvier teil und kämpften um die begehrten vier Startplätze für das Nationalteam zur Weltmeisterschaft. Diese Rassenvielfalt mache die Veranstaltung für Zuschauer besonders interessant, findet Uwe Witters.

Die Wettkämpfe seien durch die Hundeplattform Working Dog per Livestream in die ganze Welt übertragen worden. Lara erreichte mit ihrer Malinoishündin Bree Bonfire von Zamonien 84 Punkte in der Disziplin Fährte, 87 Punkte in der Unterordnung und 73 Punkte im Schutzdienst. Damit konnte sie die Prüfung erfolgreich bestehen und ist damit zur Deutschen Hundesportmeisterschaft qualifiziert.

Für Timo lief es mit seinem Airedale Terrier Antrax von Anna Maria von Anfang an wie am Schnürchen, wie Uwe Witters berichtet. In der Fährte und im Schutzdienst erhielten beide mit je 96 Punkten eine vorzügliche Bewertung. Ein Blick auf die Tabelle habe erhoffen lassen, dass Einiges möglich sei, so Witters.

Was dann aber am letzten Wettkampftag geschah, hätte im Vorfeld keiner für möglich gehalten, schildert er. In der Unterordnung erhielt das Team aus Greußen mit 91 Punkten eine sehr gute Bewertung und kletterte auf 4. Platz. Die Zuschauer im Stadion waren begeistert. Es fehlte nur ein Punkt auf das Podest, aber der Platz im deutschem Nationalteam und ein Start zur Weltmeisterschaft in Nora Gorica/Slowenien im September sind Timo Witters sicher. Somit habe die Freude über das Abschneiden überwogen und die Gratulationen hätten kein Ende genommen, so Uwe Witters.

Der letzte Höhepunkt der Saison sind dann die Deutschen Meisterschaften im Klub für Terrier, die in diesem Jahr Ende September in Greußen stattfinden.