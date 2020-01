Größerer Feuerwehreinsatz zu Silvester in Sondershausen

In Sondershausen gab es am Silvesterabend einen größeren Einsatz der Rettungskräfte.

Sondershausen. In Sondershausen gab es am Silvesterabend einen größeren Einsatz der Rettungskräfte.

In der Schösserstraße 14 waren am frühen Silvesterabend rund 30 Feuerwehrleute wegen eines Brandes auf einem Balkon in einer Erdgeschoss-Wohnung im Einsatz.

In Sondershausen gab es am Silvesterabend einen größeren Einsatz der Rettungskräfte. Foto: Silvio Dietzel

Vor Eintreffen hatte jedoch schon ein Mitarbeiter das angrenzenden Pflegeheims erste Löschversuche mit drei Feuerlöscher unternommen. Die Feuerwehren schafften es schließlich, ein Übergreifen des Brandes auf dem Balkon auf die dazu gehörende Wohnung und weitere Wohnungen zu verhindern.

Zwei Personen vorsorglich im Krankenhaus

Zwei Personen wurden von den Rettungskräften vorsorglich mit einem Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 19 Uhr war der Einsatz beendet. Vor Ort waren die Feuerwehren Sondershausen Mitte, Jecha und Berka.

