Größter Chor Bad Frankenhausens soll erklingen

Bad Frankenhausen. Bad Frankenhausen lädt für den 21. Dezember zum Weihnachtsliedersingen in die Innenstadt.

Zum ersten Weihnachtsliedersingen, einem neuen Veranstaltungsformat, lädt die Stadt Bad Frankenhausen für Mittwoch, 21. Dezember, in die Innenstadt ein, informiert die Stadtverwaltung. Und über das reine Singen hinaus habe man gleich ein ganzes Event in der Kurstadt geplant. So solle die Innenstadt ab 16 Uhr mit dem „Stadtleuchten“ erstrahlen und Weihnachtslieder erklingen. Die Innenstadthändler würden ihre Geschäfte an diesem Tag bis 20 Uhr öffnen.

Auf einer großen Bühne auf dem Marktplatz ist von 18 bis 19 Uhr die Aufführung eines Weihnachtskonzerts mit etwa 50 Sängern geplant. Dabei handele es sich die Chöre des Kyffhäuser-Gymnasiums, des Kirchenkreises Bad Frankenhausen-Sondershausen sowie der Stadt Bad Frankenhausen. Alle anwesenden Gäste seien dazu aufgefordert, mitzusingen – so solle der größte Chor der Kurstadt gemeinsam eine Stunde lang musizieren. Dafür habe die Frankenhäuser Kantorin Laura Schildmann 1000 Programmhefte vorbereitet, die verteilt werden sollen. Nach dem Konzert ist bis 21 Uhr eine Christmas Party auf dem Marktplatz geplant. Für die kulinarische Versorgung ist während der ganzen Veranstaltung gesorgt.